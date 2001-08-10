Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2023
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16:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Улицы Южно-Сахалинска избавляют от автохлама

Улицы Южно-Сахалинска избавляют от автохлама

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля продолжают выявлять нарушения по содержанию объектов и территорий городского округа, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Так, в июле и августе проводился мониторинг состояния ул. Ленина вдоль железной дороги ( на участке от пр. Победы до ул. Фархутдинова). Выявлены нарушения правил благоустройства, с собственниками объектов проведены беседы.

Профилактические мероприятия затронули гаражно-строительные кооперативы. Специалисты департамента общественной безопасности рассказали председателям и собственникам о необходимости уборки территорий. В результате этой работы с крыш кооперативных гаражей было вывезено более 20 элементов старых автомобилей. Кроме этого, более 14 кровель боксов освободили от бытовых и производственных отходов.

Администрация города благодарит собственников объектов, которые устранили ранее выявленные нарушения: отремонтировали фасады, ограждения.

Южносахалинцев и руководителей предприятий призывают привести в порядок объекты благоустройства, убрать территории от мусора. Также необходимо своевременно красить, ремонтировать, мыть ограждения и фасады зданий,  входные группы от грязи, пыли, посторонних надписей и объявлений.

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