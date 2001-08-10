Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2023
Сейчас 02:23
97,92|104,89|66,91
В Южно-Сахалинске пройдет горячая телефонная линия департамента продовольственных ресурсов
16:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова

В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением дорожных работ с 23.00 10 сентября до 06.00 11 сентября проезд для автотранспорта будет закрыт по пр. Мира на перекрестках с ул. Поповича и ул. Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Днем 11 сентября в этих районах без полного перекрытия движения будут вестись работы по регулировке высотного положения колодцев с применением плавающих люков.

Далее оба перекрестка снова закроют с 23.00 11 сентября до 06.00 12 сентября.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?