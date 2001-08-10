В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением дорожных работ с 23.00 10 сентября до 06.00 11 сентября проезд для автотранспорта будет закрыт по пр. Мира на перекрестках с ул. Поповича и ул. Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Днем 11 сентября в этих районах без полного перекрытия движения будут вестись работы по регулировке высотного положения колодцев с применением плавающих люков.

Далее оба перекрестка снова закроют с 23.00 11 сентября до 06.00 12 сентября.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.