В Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок ограждения в соответствии с дизайн-кодом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается работа по внедрению дизайн-кода. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля регулярно проводят мониторинг вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкций, а также ограждений на соответствие утвержденным правилам по формированию общей стилистики городского пространства. Всё больше объектов и территорий приводится в порядок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, сотрудники департамента обратили внимание на состояние ограждения участка, расположенного по адресу: ул. Поповича, 23. Сейчас правообладатель земельного участка заменил конструкцию на соответствующую дизайн-коду.
Также ведутся работы с представителем правообладателя земельного участка по ул. Ленина 440/1 по установлению нового ограждения и приведения территории в надлежащий вид.
Администрация Южно-Сахалинска благодарит всех, кто приводит свои объекты в соответствие и вносит вклад в создание современного облика областного центра.
Напомним, правилами, утвержденными постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.09.2018 № 2358-па, определено, что установка ограждений осуществляется только после согласования уполномоченным органом эскиза внешнего вида ограждения.
Консультационную поддержку по вопросам применения требований дизайн-кода предприниматели и владельцы зданий могут получить в департаменте архитектуры и градостроительства (ул. Амурская, 88, 7 этаж) по четвергам с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) или по телефону 312-647 (доб. 2-5). Получить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.
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