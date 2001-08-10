Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2023
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15:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Прием заявлений от пострадавших от непогода жителей Южно-Сахалинска будет вестись и в выходные дни

Прием заявлений от пострадавших от непогода жителей Южно-Сахалинска будет вестись и в выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска сообщает, что 9 и 10 сентября прием заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим от циклона будет вестись с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Вокзальная, 71А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, подать заявки необходимо до 11 сентября.

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