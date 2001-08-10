Больше рейсов и лист ожидания: как повышают транспортную доступность на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопрос транспортной доступности является одним из ключевых в работе правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко. В 2023 году по поручению главы региона ввели лист ожидания, позволяющий приобрести билеты на все виды транспорта, а также увеличили количество посадочных мест в самолетах и частоту внутренних авиарейсов. Подробнее об этом читайте ниже.

Лист ожидания востребован

Во время прямой линии, 30 августа, глава области рассказал о листе ожидания. Жители могут воспользоваться им, набрав телефон *0065. Говоря о проекте, глава региона четко заявил, что принципы «Забота, Защита, Уважение» теперь распространяются и на транспортную сферу.

Геннадий Котликов, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей региона, заявил, что лит ожидания будет пользоваться большим спросом среди населения. По его словам, людям часто приходится планировать поездки в срочном порядке, и билета на нужную дату может не быть.

Напряженная ситуация решена

Областные власти решают напряженную ситуацию на московских рейсах, принимая две основные меры. Первая - увеличение частоты полетов, вторая – самолеты с большим количеством мест.

Так, в последние дни августа несколько рейсов по направлению Москва - Южно-Сахалинск - Москва выполнил самолет «России», вместимость которого составляет более 500 мест. Отметим, что такая возможность появилась после введения в эксплуатацию нового аэровокзала в областной столице.

Кроме того, благодаря действиям властей первой половине сентября удалось добавить около 1,7 тыс. мест в лайнерах на маршруте Южно-Сахалинск - Москва.

Для удовлетворения повышенного спроса, авиакомпания "Россия" добавила рейсы на маршруте Москва - Южно-Сахалинск. С 8 сентября эти рейсы будут осуществляться каждую пятницу и субботу. Их общее количество превысит 50.

Руслан Пе, директор Медиа группы «Слово», выразил радость по поводу проделанной работы по привлечению туристов. Он также поделился, что 20 лет назад во время пресс-конференции задал президенту вопрос о необходимости строительства нового аэровокзала в Южно-Сахалинске. Тогда было ясно, что это положительно отразится на сфере туризма и раскроет потенциал островного региона. Спустя много лет новый аэровокзал построили, следовательно, планы стали действительностью.

Больше авиарейсов внутри области

На Курилах, особенно в туристический сезон, регулярно возникает проблема нехватки авиасообщений. В этом году было принято решение увеличить количество еженедельных рейсов на Итуруп и Кунашир на два в каждом направлении, доведя их количество до 14 в Курильск и до 9 в Южно-Курильск. В пик сезона было добавлено еще три дополнительных рейса на острова.

Аналогичные изменения произошли и на Северных Курилах: вертолеты стали летать по направлению Парамушир – Камчатка ежедневно (ранее 5 раз в неделю). Более того, после завершения строительства ВПП было принято решение о приобретении двух дополнительных воздушных судов и организации двух ежедневных рейсов.

Прошлый год ознаменовался значительными успехами в развитии региональных авиаперевозок. Тогда услугами авиаперелетов по области воспользовалось рекордное количество пассажиров - 109 тыс. человек.

Позитив в «морской» сфере

В рамках прямой линии с Валерием Лимаренко также был поднят вопрос о ж/д сообщении, которое пользуется большой популярностью среди жителей северных районов острова в период с мая по сентябрь. Власти региона также приняли меры по решению данной проблемы, добавив дополнительные вагоны в пиковый период. Их количество было увеличено с 13 до 15, при этом заполняемость вагонов составляет около 80%. В случае дальнейшего увеличения спроса будет добавлен второй поезд на данном маршруте.

В области морского сообщения также произошли положительные изменения. Помимо «Игоря Фархутдинова» на Курильские острова ходят два современных судна – «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов». Недавно на Сахалин прибыл новый паром «Александр Деев». Судно уже работает на линии Холмск – Ванино.