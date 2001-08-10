Еще трое жителей областного центра удостоены звания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице в преддверии Дня города прошел торжественный прием, посвященный 141-летию областной столицы. Главным событием мероприятия стало чествование жителей, удостоенных звания "Почетный гражданин Южно-Сахалинска". Удостоверения трем горожанам вручил лично мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На церемонии присутствовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который рассказал о перспективах по развитию культуры, туризма, спорта в островной столице.

- Я люблю Южно-Сахалинск всем сердцем, ежедневно хожу по нему пешком и радуюсь изменениям, которые происходят в городе. Но самое ценное в Южно-Сахалинске - люди, благодаря которым и ради которых город становится комфортнее и уютнее, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

С приветственным словом выступил мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он отметил, что южносахалинцы самоотверженные и неравнодушные люди.

- Сегодня Южно-Сахалинск продолжает устойчивое развитие. Город становится красивее и уютнее. И это - результат комплексной совместной работы с губернатором Валерием Лимаренко, правительством региона, депутатским корпусом и конечно же, общественниками и жителями. Спасибо всем, кто помогает областному центру двигаться вперед. Дорогие друзья, в том, каким мы видим город сегодня, есть заслуга каждого из вас. Благодаря вашему созидательному труду, энергии, желанию приносить пользу областному центру, вместе мы воплощаем в жизнь самые смелые планы! В Южно-Сахалинске 63 жителя удостоены звания "Почетный гражданин города". Это гордость нашего города. И сегодня их число пополнят еще три имени, - сказал Сергей Надсадин и перешел к церемонии награждения.

Звания "Почетный гражданин г. Южно-Сахалинска" были присвоены:

Вадиму Клепову, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, значительный личный вклад в обеспечение государственной и общественной безопасности;

Олегу Чубукову, за особые заслуги в производственной и политической деятельности, способствующей развитию Южно-Сахалинска и улучшению условий жизни населения;

Андрею Ширяеву, за заслуги в развитии здравоохранения в Южно-Сахалинске.

Также в ходе церемонии председатель Городской Думы Олег Логачев вручил почетные знаки Городской Думы.

- Дорогие горожане, от лица депутатов Городской Думы поздравляю вас с днем города. Секрет динамичного развития нашего города - результат совместной работы мэра, правительства, депутатского корпуса и наших горожан. Благодарю всех жителей, которые своим трудом делают Южно-Сахалинск краше!, - обратился к собравшимся Олег Логачев.

Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском I степени" был награжден директор детской музыкальной школы № 1 Александр Гимро.

Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II степени" были удостоены:

Людмила Алексеева, главный библиотекарь "Сахалинской областной универсальной научной библиотеки";

Марина Ким, заместитель главного врача "Сахалинского областного онкологического диспансера";

Ким Пун Сен, хирург отделения гнойной хирургии "Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф.С.Анкудинова";

Людмила Кравцова, преподаватель "Центральной детской музыкальной школы";

Александр Кутелёв, пенсионер.