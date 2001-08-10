Сахалинец переехал к даме сердца и жил у нее до тех пор, пока не соблазнился ювелирными украшениями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу окочено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Долинского района, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в начале июня текущего года фигурант познакомился с потерпевшей - жительницей села Троицкое. Через некоторое время они начали проживать вместе в квартире потерпевшей. Гражданин обратил внимание, что в зале, в шкафу на полке находится шкатулка с ювелирными изделиями. В начале июля, когда потерпевшая находилась на кухне, злоумышленник взял шкатулку и похитил из нее все золотые украшения. А именно: три кольца, две подвески, пару серег, цепочку и браслет.
Спрятав украшения в карман, обвиняемый покинул квартиру под благовидным предлогом и больше не возвращался. Общая стоимость похищенных изделий составила 75 тысяч рублей.
Украденное злоумышленник сдал в ломбард и к моменту задержания полицейскими успел истратить часть вырученных средств.
Таким образом обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
09:42 4 Сентября На Сахалине открылась выставка "Корабли России"
13:39 4 Сентября Парк Южно-Сахалинска продолжают восстанавливать после циклона
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
13:08 9 Августа На Сахалине открылась установочная сессия Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
Выбор редакции
- 14:21 Вчера Больше рейсов и лист ожидания: как повышают транспортную доступность на Сахалине и Курилах
- 12:47 6 Сентября Городские службы продолжают ликвидировать последствия циклона
- 10:30 5 Сентября Шедевры Третьяковской галереи выставили на Сахалине
- 09:42 4 Сентября На Сахалине открылась выставка "Корабли России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?