Сахалинец переехал к даме сердца и жил у нее до тех пор, пока не соблазнился ювелирными украшениями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу окочено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Долинского района, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в начале июня текущего года фигурант познакомился с потерпевшей - жительницей села Троицкое. Через некоторое время они начали проживать вместе в квартире потерпевшей. Гражданин обратил внимание, что в зале, в шкафу на полке находится шкатулка с ювелирными изделиями. В начале июля, когда потерпевшая находилась на кухне, злоумышленник взял шкатулку и похитил из нее все золотые украшения. А именно: три кольца, две подвески, пару серег, цепочку и браслет.

Спрятав украшения в карман, обвиняемый покинул квартиру под благовидным предлогом и больше не возвращался. Общая стоимость похищенных изделий составила 75 тысяч рублей.

Украденное злоумышленник сдал в ломбард и к моменту задержания полицейскими успел истратить часть вырученных средств.

Таким образом обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.