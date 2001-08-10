Южносахалинцам напоминают алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях личной и общественной безопасности при обнаружении подозрительных и вызывающих сомнение предметов необходимо немедленно сообщить о находке в отделение полиции или по телефону 112. Управление Росгвардии по Сахалинской области напоминает горожанам о действиях в данной ситуации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

При обращении гражданину следует сообщить время, место, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте его обнаружения. Также нужно способствовать оцеплению опасной зоны, недопущению в нее людей и транспорта, эвакуации людей из помещения. По прибытии на место обнаружения предмета сотрудников правоохранительных органов, следует действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя.

Если вы оказались в толпе на митинге, празднике, концерте и тому подобных мероприятиях, не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок, бесхозных чемоданов. Часто именно в этих местах закладывается взрывчатка силами, стремящимися к дестабилизации обстановки.

При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается:

- трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать тканными или другими материалами обнаруженный предмета;

- пользоваться электроаппаратурой, переговорными устройствами вблизи обнаруженного предмета.

Также обращаем внимание, что запрещается передавать ложную и искаженную информацию о готовящемся террористическом акте. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает до 10 лет лишения свободы.