У берегов Приморья замечена опасная для людей акула

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рыбаки в акватории Уссурийского залива встретили, предположительно, акулу-мако. Этот хищник редко, однако заходит в акваторию бухт Приморского края, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал newsvlc.

«В Уссурийском заливе, напротив Тобизина, в гости пришла Акула-Мако. Покрасовалась минут 5 и поплыла дальше», - говорится в социальной сети.

Как ранее рассказал главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков, акула мако редкая гость для приморских вод. Она питается крупной рыбой, кальмарами, и, возможно, заходит в наши воды в погоне за стаями кальмаров. Поэтому она еще и очень быстро плавает, со скоростью до 35 км/час.

По словам доктора биологических наук, на человека эта акула обычно не нападает, но считается опасной, так как известны случаи атаки на купающихся людей.

«С ней надо быть осторожными и выходить из воды, если только акула мако появится вблизи пляжей», - добавил Владимир Раков.

Отметим, что в последнее время акулы часто встречаются в акватории бухт Приморского края. Так, приморец купался в море рядом с островом Стенина, не подозревая о том, что в этот момент совсем рядом с ним нарезала круги опасная хищница.