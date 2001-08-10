Почетную грамоту за участие в очистке анивского побережья получила юная сахалинка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В кабинете заместителя министра ЖКХ Александра Ли сегодня прошло награждение Варвары Мастерчук ученицы 3 "Г" класса гимназии №2 г. "Южно-Сахалинска". Почётную грамоту школьнице вручили за активное участие в очистке береговой линии Анивского залива, рассказали ТИА "Острова" в АО "Кправление по обращению с отходами".
Варвара Мастерчук во время семейного отдыха решила очистить береговую линию в районе с. Новиково. За один вечер школьница заполнила мусором 2 мешка объемом 60 литров.
"На берегу моря, где мы разбили лагерь, были разбросаны отходы. Вот эти остатки безответственного отношения человека к природе Варвара и стала собирать. Дочь до темна продолжала уборку. Мы её, конечно, в этом деле поддержали. Она всегда была неравнодушна к проблеме загрязнения природы. Во время прогулок часто подбирает отходы, которые попадаются на пути. Она уже чувствует свою ответственность за сохранение окружающей среды", - рассказала мама Варвары Наталья Мастерчук.
О таком экосознательном поведении девочки стало известно, и сотрудники АО "Управление по обращению с отходами" совместно с министерством ЖКХ решили поощрить и отблагодарить Варвару лично.
"Варвара показала нам всем, и взрослым в том числе, как нужно относиться к окружающей среде. Ее активизм привлекает внимание и вдохновляет на более бережное отношение к природе. Такие действия молодых людей дают надежду на то, что в области подрастает поколение с осознанным подходом к сохранению уникальной экосистемы островов", - отметил заместитель министра ЖКХ Александра Ли.
"Это отличный пример того, как люди проявляют свою социальную ответственность, активную позицию. Выражаем благодарность прежде всего родителям Варвары! Воспитание подрастающего поколения позволяет подготовить будущее общество к тому, что оно будет цивилизованно относиться к нашей планете. Не лишним будет напомнить известную фразу: "Мы не получили Землю в наследство от предков, мы взяли её взаймы у наших детей", - добавил заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.
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