В День города в Южно-Сахалинске усилят меры безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в День города, 9 сентября, усилят меры безопасности. Проход на площадь Победы, где завтра состоится вечерняя программа, будет организован через специальные пункты досмотра и рамки металлоискателя, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для удобства горожан на всех входах на площадь Победы установят более 20 пунктов входа. Так, на ул. Горького, с северной стороны площади разместят 8 рамок металлоискателей, с южной - 6. Еще 10 пунктов досмотра оборудуют с западной стороны площади - на пр. Победы. Проход будет в ведении контролеров-распорядителей, которые будут проверять у гостей наличие запрещенных предметов.

Обращаем внимание, что в зону проведения праздничных мероприятий не допускается проносить оружие любого типа, колющие, режущие предметы и внешне их напоминающие копии. В списке запрещенных предметов также аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, воспламеняющиеся жидкости. Гостям праздника рекомендовано минимизировать наличие металлических предметов, чтобы не задерживаться при проходе через пункты досмотра.

Кроме того, на праздник запрещено проносить все виды жидкостей в любых объемах, алкогольные напитки. На территории проведения мероприятия будет организована продажа воды и соков по демократичным ценам.

Ограничения касаются и профессионального оборудования для фото- и видеосъемки, исключение составляют аккредитованные представители СМИ. Также запрещено использование беспилотных аппаратов: при использовании дронов, они будут изыматься.

На площади запрещается распространение рекламных материалов любого рода, в том числе печатной продукции религиозного или политического содержания, экстремистского характера.

Полный перечень запрещенных предметов размещен (https://65.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/11691294) на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области. Граждане, имеющие предметы из перечня, через пункты досмотра пропущены не будут.

По периметру площади Победы установят ограждение, за сохранностью правопорядка будут следить полицейские, сотрудники частных охранных агентств и военнослужащие.