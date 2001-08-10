11 сентября движение по ул. Сахалинской в Южно-Сахалинске будет ограничено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 сентября в районе железнодорожного переезда на ул. Сахалинской будут проводить работы по асфальтированию дорожного полотна, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

На время ремонта будут введены временные ограничения для движения транспорта. Они начнутся с 10.00 и продлятся до 20.00.

Движение транспорта будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.