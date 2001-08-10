Юным сахалинцам рассказали о правилах дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятия, посвященные правилам дорожного движения всегда актуальны. В преддверии нового учебного года правила дорожного движения повторили ребята из СРЦ "Маячок".

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску напомнили ребятам правила дорожного движения, все вместе повторили дорожные знаки, вспомнили, как нужно передвигаться на самокате и велосипеде.

Так же в ходе мероприятия автоинспекторы разобрали с ребятами разные дорожные ситуации, с которыми ребята могут столкнуться на улице, а также ошибки, которые допускают участники дорожного движения следуя по городским улицам.

Ребята пообещали соблюдать правила дорожного движения и быть очень внимательными на дорогах.