"Точку роста" открыли в поронайской школе № 7

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В "Точке роста" будут реализовывать программы по физике, химии и биологии с обновленным содержанием и материально-технической базой. Также тут будут проводить курсы по проектной, внеурочной деятельности.

Центр состоит из трех кабинетов, каждый из которых оборудован под школьную и проектную деятельность. В кабинетах есть современные приборы и инструменты для работы учащихся и педагогов.

В работу "Точки роста" включаются инициативные педагоги, которые прошли дистанционное обучение и сумеют поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому творчеству.

Нацпроект "Образование", реализующийся по инициативе Президента России Владимира Путина, призван создать условия, чтобы у всех детей и подростков России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием.

Точка роста" должна стать центром притяжения социокультурной жизни, цифрового, естественно-научного и гуманитарного образования, проводником новых технологий.