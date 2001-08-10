Тепло в каждый дом: как в Сахалинской области проходит подготовка к отопительному сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах в разгаре подготовка к новому отопительному сезону. В большинстве муниципальных образованиях уже провели осмотр, промывку и необходимый ремонт сетей теплоснабжения, заменили оборудование в котельных. Ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко.
Масштабное обновление
Подготовка к отопительному сезону в регионе началась вовремя - сразу после завершения предыдущего. До конца июня было закуплено необходимое оборудование и определены поставщики. Активная фаза работ стартовала в июле.
По словам замминистра ЖКХ Сахалинской области Ольги Гаповой, помимо ремонта и замены сетей в этом году комплексно ремонтируют котельные. Оборудование обновляют в Томаринской центральной районной котельной. Специалисты проводят полную реконструкцию парового котла, ведут замену экранных труб и пароперегреватели. А в котельной Невельска устанавливают 2 экономайзера. В прошедшем году рабочие начали монтаж газоходов и циклонов в ЦРК Шахтерска. Сейчас эти работы на стадии завершения.
Замену дымовых труб осуществляют в Поронайском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском городских округах. Обновление коснется более 20 единиц оборудования - теплообменников, насосов и многого другого. Без внимания не остаются также здания, в которых расположены котельные. Так, ремонт помещений проводят в селе Горном Курильского района.
Примечательно то, что теплоснабжающие компании проводят все ремонтные работы за деньги, которые предусмотрены в тарифе на эксплуатацию оборудования.
Сейчас процесс подготовки к сезону вышел на финишную прямую. В регионе осталось провести замену 8,5 км сетей теплоснабжения, 31 км сетей водоснабжения и 5,5 км сетей водоотведения. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено порядка одного млрд рублей.
Газ в каждый дом
Высокие темпы набирает газификация. Сейчас она составляет 57%, но уже к 2025 году голубое топливо появится во всех районах островной области. Такую задачу поставил губернатор Валерий Лимаренко.
Газ - это не только существенная экономия бюджета, экологичность, чистота, но и возможность самому регулировать сроки начала и завершения подачи тепла, а также температуру в помещениях.
По словам главы региона, до конца декабря этого года планируется собрать все заявления на догазификацию, чтобы возможность перейти на СПГ была у каждого жителя.
В ближайшие четыре месяца в регионе начнут функционировать газораспределительные станции "Южная", "Макаров" и "Леонидово". Работы по их строительству уже почти закончены. Завершится возведение газовой котельной в селе Ясное Тымовского района. В скором времени начнётся возведение 18 газовых котельных в трех районах области и в областном центре.
Помощь населению
Областные власти заключили соглашение с угледобывающими компаниями о том, чтобы поставлять уголь фракцией 50-300 мм. На такую помощь могут рассчитывать сахалинцы и курильчане, в чьих домах нет централизованного теплоснабжения. А благодаря компенсации из бюджета стоимость останется такой же, как и в 2022 году. Поставки начались с середины августа
Еще одно новшество этого года - поставки просеянного угля сразу с разреза. Это позволит поставщикам избежать расходов на эти цели.
Если же компании превысят цены, договор с ними расторгнут.
Способы заказа угля:
- с помощью звонка на линию по вопросам ЖКХ по номерам 8-800-302-0065 или *0065 с мобильного. Звонки принимаются с 8 утра до 8 во все дни, кроме воскресенья. Оператору нужно назвать ФИО, СНИЛС, нужный объем угля, а также адрес проживания.
- через чат-бот Sakhugol_bot. Для этого необходимо открыть чат Sakhugol_bot и нажать кнопку /start. Далее нужно следовать инструкции бота. Заявление попадёт к указанному исполнителю или распределится между свободными поставщиками.
- оставив заявку напрямую поставщику.
С 2022 года местные жители могут также рассчитывать на субсидию на уголь авансом. Для этого нужно оформить соцсчет и написать заявление в соцзащиту. Сделать это можно на сайте "Центра социальной поддержки".
Как отметил директор УК "Сакура-Плюс" в Корсакове Дмитрий Силачев, проблемы в сфере ЖКХ в регионе копились десятки лет. И вот в последние годы ситуация начала меняться благодаря губернатору. Его системный подход позволил области вступить в программу газификации. Также с помощью переговоров Валерий Лимаренко смог добиться льгот для местных жителей на установку газового оборудования и компенсации затрат на уголь. Ведется активная работа по замене старых теплосетей и строительству котельных. Островной регион развивается и с каждым годом становится все лучше. Замерить это можно даже невооруженным глазом.
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