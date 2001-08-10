Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2023
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17:06, | Новости общества Сахалина и Курил

9 сентября село Гастелло отмечает 141 годовщину со дня образования

9 сентября село Гастелло отмечает 141 годовщину со дня образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 сентября гастелловцев ждёт насыщенная праздничная программа. В этом году село Гастелло отметит 141-летие, в рамках которого запланировано выступление творческих коллективов, награждение активных жителей села, розыгрыш призов и подарков.

Участниками лотереи сможет стать каждый, а победители получат билеты в кино, бассейн и бытовую технику.

Для детей будет организована раздача сладкой ваты, "аквагрим", а также игровые программы с участием ростовых кукол. Гости праздника смогут угоститься у знаменитого поронайского фудтрака.

Завершится праздник фейерверком.

Начало мероприятия в 15:00.

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