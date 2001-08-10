170 тонн мусора отсортировали на Сахалине за месяц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В августе сахалинцы оказались ответственно отнеслись к раздельному сбору пластика, стекла и металла. Вторсырье отправили на материк, где оно получит вторую жизнь и будет использовано при производстве товаров, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
К примеру, из 25 пластиковых бутылок можно сделать флисовую кофту, а из 700 алюминиевых банок - изготовить велосипед.
Система раздельного сбора отходов введена во всех 15 района Сахалина, установлены порядка 1500 сетчатых контейнеров для сбора пластика, стекла и металла. В этом году к программе присоединятся и Курильские острова.
- Мы наблюдаем, что со временем к проекту присоединяются все больше сахалинцев. Они понимают: раздельный сбор отходов может в значительной мере повлиять на экологическую обстановку на островах. В этом непростом деле важен вклад каждого, - подчеркнула министр ЖКХ Наталия Куприна.
Раздельно накопленные отходы отправляются на мусоросортировочные комплексы. Сегодня на Сахалине действуют три таких - на полигонах в Ногликах, Корсакове и Южно-Сахалинске.
- Региональный оператор активно ведет просветительскую деятельность. В школах областного центра проводим экоуроки. В своих соцсетях, на официальном сайте и в СМИ регулярно рассказываем о правилах раздельного сбора. Эта информационная кампания очень важна для максимальной эффективности системы. Вовлечение жителей в сортировку мусора является одним из аспектов реализации экономики замкнутого цикла, что становится ключевым в решении вопроса ресурсосбережения, - отметил заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.
Отметим, сбор вторсырья в островном регионе стал возможен благодаря реализация национального проекта "Экология", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
- Цели четко определены: к 2030 году создать устойчивую систему обращения с ТКО, обеспечивающую на 100 процентов сортировку отходов, и снизить объем мусора, направляемого на полигоны, в два раза, - ранее заявлял глава государства.
Масштабная мусорная реформа, в результате которой Россия перейдет от накопительной модели обращения с отходами к перерабатывающей, стартовала в 2019 году. В рамках реформы предусмотрены модернизация действующих объектов и строительство новых современных высокотехнологичных мощностей по сбору, сортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря работе всех мусороперерабатывающих комплексов, включая новые объекты инфраструктуры по обращению с ТКО, в ближайшие годы появится возможность сортировать все отходы, которые образуются на островах.
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