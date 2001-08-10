В Южно-Сахалинске поздравили сотрудников патрульно-постовой службы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В доме культуры "Родина" состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД России. В торжественном мероприятии приняли участие руководители администрации Южно-Сахалинска, депутаты городской думы, представители общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина к личному составу и ветеранам службы обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев. Поблагодарив действующих сотрудников за добросовестную работу и стойкое несение службы, он подчеркнул, что патрульно-постовая служба - ключевое звено в охране правопорядка и безопасности жителей города.

- Ваша деятельность связана с ежедневным риском и требует стремительных решений, ответственности, мужества и самоотдачи. Вы первыми реагируете на обращения южносахалинцев. Сегодня патрульно-постовая служба полиции - это одно из самых многочисленных подразделений органов внутренних дел. Многие сотрудники ведомства начинали свой профессиональный путь в рядах батальона. Выражаю особую признательность ветеранам службы, которые стояли у истоков формирования батальона. Благодарю вас за преданность делу и выполнение служебных обязанностей с честью и достоинством!, - отметил вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

В церемонии награждения сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по городу Южно-Сахалинску принял участие начальник УМВД России по Сахалинской области Арсен Исагулов.