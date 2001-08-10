Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации совместно с АНО "Институт развития интернета" реализует проект "Национальность.ru". Его цель - исследовать многонациональную культуру России и рассказать о ней всем россиянам в увлекательной форме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Он реализуется уже второй год и представляет собой видеоролики, в каждом из которых освещают традиции и культуру более чем 190 национальностей, проживающих на территории России. По ходу путешествий в различные регионы России популярные телеведущие раскрывают разнообразие и особенности народностей, проживающих на территории страны.

В тревел-шоу "Национальность.ru" в необычном формате рассказывают о языках народов России. Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России, определиться с местом для отпуска и избавиться от стереотипов об избранных регионах.

Увидеть ролики можно в официальных аккаунтах ВК и ОК и др.