Южно-Сахалинск с Днем города поздравят Юлия Савичева и группа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областная столица готовится отметить День города. Праздничные площадки работают уже с понедельника, но масштабная яркая программа запланирована на субботу, 9 сентября.

В течение всего дня на площадках в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, а также скверах южносахалинцев и гостей города ждут различные фестивальные мероприятия.

А на площади Победы с 20.00 до 22.00 пройдет вечерняя праздничная программа с участием певицы Юлии Савичевой и группы «Корни». Завершится День города фейерверком.

Ознакомиться с актуальной афишей мероприятий на сайте администрации можно, перейдя по ссылке.