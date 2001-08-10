На Сахалине снайперы учатся метко стрелять на максимальную дальность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снайперы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине ежедневно совершенствуют навыки стрельбы на различные дальности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» снайперской пары отрабатывают действия в различных ситуациях, а также ведение прицельного огня из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Стрелок и корректировщик скрытно передвигаются к позиции для стрельбы. На специально подготовленной площадке для снайперов установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника. Цели находятся на максимальном расстоянии для выстрела из СВД от огневой позиции группы.

Перед стрельбой снайперы учитывают все факторы, влияющие на попадание в цель, а именно направление ветра, дистанцию, температуру воздуха. После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь.

Основной задачей полевых занятий является освоение военнослужащими тактики действий в составе снайперских пар на незнакомой местности, и поражение живой силы условного противника.