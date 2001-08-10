На Сахалине снайперы учатся метко стрелять на максимальную дальность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Снайперы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине ежедневно совершенствуют навыки стрельбы на различные дальности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Троицкий» снайперской пары отрабатывают действия в различных ситуациях, а также ведение прицельного огня из снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Стрелок и корректировщик скрытно передвигаются к позиции для стрельбы. На специально подготовленной площадке для снайперов установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника. Цели находятся на максимальном расстоянии для выстрела из СВД от огневой позиции группы.
Перед стрельбой снайперы учитывают все факторы, влияющие на попадание в цель, а именно направление ветра, дистанцию, температуру воздуха. После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь.
Основной задачей полевых занятий является освоение военнослужащими тактики действий в составе снайперских пар на незнакомой местности, и поражение живой силы условного противника.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня Сахалинцы, имеющие статус федеральных льготников, могут выбрать форму получения набора социальных услуг
10:28 Сегодня В Южно-Сахалинске 8 и 9 сентября будут ограничены движение и остановка транспорта на площади Победы
13:38 Сегодня Южно-Сахалинск с Днем города поздравят Юлия Савичева и группа "Корни"
08:54 Сегодня Двое амурчан убили одного и сильно избили другого земляка, после чего попытались сжечь тела
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
09:16 1 Сентября Дорожные службы Южно-Сахалинска максимально мобилизованы для устранения последствий циклона
11:40 1 Сентября Областные власти оказывают необходимую помощь муниципалитетам юга Сахалина в ликвидации последствий циклона
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
13:08 9 Августа На Сахалине открылась установочная сессия Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
Выбор редакции
- 12:47 Вчера Городские службы продолжают ликвидировать последствия циклона
- 10:30 5 Сентября Шедевры Третьяковской галереи выставили на Сахалине
- 09:42 4 Сентября На Сахалине открылась выставка "Корабли России"
- 17:11 1 Сентября Лучшая школа в Ногликском районе встретила учеников в День знаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?