На Сахалине военнослужащие учатся управлять современными квадрокоптерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» военнослужащие ВВО осваивают азы управления современными квадрокоптерами, а также получают профессиональные навыки которые им будут необходимы при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На первом этапе подготовки занятия с военнослужащими проходят в специально оборудованном классе, где они знакомятся с тактико-техническими характеристиками дронов, обучаются их ремонту и даже сборке, а на симуляторах пробуют управлять квадрокоптерами в различных условиях.

Уже в ближайшие дни будущие операторы БПЛА перейдут к практическим занятиям в полевых условиях, где им предстоит освоить пролёт в оконный проём или дверь, а также сбросить гранату в импровизированный люк боевой машины или окоп условного противника.

Свой опыт, будущим операторам квадрокоптеров, передают военнослужащие армейского корпуса ВВО, который они получили при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.