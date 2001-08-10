Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы продолжают уборку улично-дорожной сети областного центра от грязи, пыли и мусора, вынесенного на проезжую часть ливневыми потоками во время циклона. Ночью на этих работах были задействованы 58 единиц техники и 18 рабочих. Днем в механизированном и ручном режиме продолжается уборка остатков скопления грязи с привлечением 66 спецмашин и 108 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В городе помимо текущего ремонта идет восстановление дорожного покрытия, поврежденного в результате циклона. Ночью техника работала на автомобильной дороге до станции до станции Новодеревенская (в районе железнодорожного моста). В рамках устранения последствий циклона сегодня продолжается работа на автомобильной дороге автобусного маршрута № 22. На ул. Крайней в районе дома № 30 ведется ликвидация просадки дорожного полотна, возникшего в результате ливневых дождей. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска ведет мониторинг расчистки дворовых территорий после циклона и отработку адресных обращений от УК в оказании содействия по приведению дворов в порядок.

Специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска также продолжают мониторинг содержания дворовых территорий. Сегодня проверят дворы по пр. Победы, улицах Долинская, Украинская и Саранская. За вчерашний день в адрес 5 УК выданы предостережения, в том числе за несвоевременную уборку последствий циклона.

На данный момент в работе управления ГО и ЧС находится 12 заявок по затоплению подвальных помещений домов в частном секторе. В пункте временного размещения продолжает проживать 21 человек. По обращениям горожан предоставлено 8 тепловых пушек для просушки домов.

Отметим, жители, пострадавшие от стихии, могут подать заявление на оказание материальной помощи по адресу: ул. Вокзальная, 71а (МКУ «Управление по ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска»). Прием документов завершится в понедельник - 11 сентября.

Кроме того, сегодня дорожные службы выполняют плановые работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на ул. Достоевского и Хабаровской. Продолжается восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия с регулировкой высотного положения смотровых и дождеприемных колодцев на ул. Больничной на участке от ул. Комсомольской до пр. Мира (южная сторона).

Ведется подготовка по устранению деформаций на пр. Победы на участке от ул. Железнодорожной до ул. Западной,к работам по асфальтированию приступят 8 сентября.