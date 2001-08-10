В Приморье появится комиссия, которая будет изучать поведение рек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Приморья Олег Кожемяко обсудил с представителями ДВО РАН основные меры, которые могли бы помочь предотвратить возникновение ЧС в регионе. В крае создадут специальную комиссию, которая будет изучать поведение рек в условиях меняющегося климата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По словам Олега Кожемяко, в крае будет проводиться комплексная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнением, в том числе совместно с учеными-климатологами. Власти Приморья, проанализировав природные вызовы за последние четыре года, уже сформировали решения по изменению федерального законодательства и получили поддержку МЧС России, Госдумы и Совета Федерации.

Как отметил представитель ДВО РАН Юрий Кульчин, частым наводнениям способствует глобальное изменение климата, теперь тайфуны стали зарождаться не в южной, а в северной части земли. Увеличилась активность тайфунов над материком.

"Из-за этого они слабо теряют свою силу, доходят до континентальной части региона и очень долго здесь держатся. Мощность тайфунов чрезвычайно высокая - этим летом на территорию Приморского края впервые в современной истории выпало несколько миллионов тонн воды. Мы столкнулись с проблемой опреснения Амурского залива, из-за этого гибнут гидробионты и планктон, который является начальным звеном в пищевой цепочке океана", - сказал академик.

Ученые предложили создать комиссию по изучению поведения рек, которые подтопили муниципалитеты края. Губернатор края поддержал инициативу и поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Аресту Давтяну организовать данную работу.