В Южно-Сахалинске 8 и 9 сентября будут ограничены движение и остановка транспорта на площади Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 17.00 8 сентября до 15.00 9 сентября будет закрыто движение транспортных средств по восточной части площади Победы:

- с 08.00 до 15.00 9 сентября ограничат остановку транспортных средств на площади Победы;

- с 15.00 до 00.00 9 сентября будет ограничена остановка транспортных средств на ул. Горнолыжной от пересечения с ул. Шагалова (СНТ «Шахтер») до ул. Горького, включая ул. Священномученика Илариона Троицкого;

- с 09.00 до 20.00 будет закрыта парковка на ул. Горнолыжной;

- с 20.00 до 23.00 будет перекрыта ул. Горнолыжная от ул. Шагалова (СНТ «Шахтер») до ул. Священномученика Илариона Троицкого;

- с 15.00 до 00.00 9 сентября будет ограничено движение транспортных средств с на ул. Горького от ул. Горнолыжной до ул. Священномученика Илариона Троицкого и с западной стороны пл. Победы.