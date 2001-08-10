10:11, | Новости общества Сахалина и Курил
Участок ул. Поповича в Южно-Сахалинске закрыт для движения транспорта до 8 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Перекрытие связано с ремонтными работами АО "Сахалинская коммунальная компания", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сквозного проезда нет в районе дома №110 на участке от ул. Чехова до ул. Амурской. Ограничение продлится до 17.00 8 сентября.
Объезд возможен по улицам К. Маркса, Чехова и Амурской, а также по пр. Победы.
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Новости общества Сахалина и Курил
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