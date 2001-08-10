Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2023
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Участок ул. Поповича в Южно-Сахалинске закрыт для движения транспорта до 8 сентября
10:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок ул. Поповича в Южно-Сахалинске закрыт для движения транспорта до 8 сентября

Участок ул. Поповича в Южно-Сахалинске закрыт для движения транспорта до 8 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Перекрытие связано с ремонтными работами АО "Сахалинская коммунальная компания", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сквозного проезда нет в районе дома №110 на участке от ул. Чехова до ул. Амурской. Ограничение продлится до 17.00 8 сентября.

Объезд возможен по улицам К. Маркса, Чехова и Амурской, а также по пр. Победы.

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