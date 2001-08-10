Сахалинцы, имеющие статус федеральных льготников, могут выбрать форму получения набора социальных услуг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области, имеющие статус федеральных льготников, до 1 октября могут выбрать наиболее удобную для себя форму получения набора социальных услуг в будущем году - натуральную, денежную или их комбинацию. Если гражданин желает сохранить существующую форму получения льгот, заявление подавать не нужно, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.
В настоящее время 18 тысяч 144 федеральных льготника Сахалинской области частично или полностью получают набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме и еще 9 тысяч 229 человек - в денежном эквиваленте. При этом они имеют право изменить способ получения набора социальных услуг на 2024 год.
Для изменения текущего порядка получения соцуслуг необходимо до 1 октября 2023 года подать соответствующее заявление. Сделать это можно на портале Госуслуг, в офисах МФЦ и в клиентских службах Отделения СФР по Сахалинской области. Заявление начнет действовать с 1 января 2024 года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Если гражданин желает сохранить существующую форму получения льгот, заявление подавать не нужно.
Гражданам, у которых право на НСУ в этом году появилось впервые, необходимо также заявить о своем выборе. Если этого не произойдет, то по умолчанию им будет назначен набор социальных услуг в натуральной форме.
Ветераны боевых действий, которым ежемесячная денежная выплата установлена с 24 июля 2023 года, также вправе до 1 октября текущего года подать заявление о форме предоставлении набора социальных услуг с 1 января 2024 года, т. к. при назначении меры социальной поддержки НСУ им устанавливается в денежном эквиваленте.
Напомним, в натуральном выражении в состав набора социальных услуг входят три услуги:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В денежном выражении размер набора социальных услуг в 2023 году составляет 1 тыс. 469 рублей. Из них 1 тыс. 132 рубля ежемесячно выделяются на лекарства, 175 рублей - на санаторно-курортное лечение и 162 рубля - на проезд.
При необходимости гражданин может заменить получение от одной до трех услуг в натуральной форме на денежный эквивалент либо наоборот.
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