Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2023
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10:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы, имеющие статус федеральных льготников, могут выбрать форму получения набора социальных услуг

Сахалинцы, имеющие статус федеральных льготников, могут выбрать форму получения набора социальных услуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области, имеющие статус федеральных льготников, до 1 октября могут выбрать наиболее удобную для себя форму получения набора социальных услуг в будущем году - натуральную, денежную или их комбинацию. Если гражданин желает сохранить существующую форму получения льгот, заявление подавать не нужно, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.

В настоящее время 18 тысяч 144 федеральных льготника Сахалинской области частично или полностью получают набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме и еще 9 тысяч 229 человек - в денежном эквиваленте. При этом они имеют право изменить способ получения набора социальных услуг на 2024 год.

Для изменения текущего порядка получения соцуслуг необходимо до 1 октября 2023 года подать соответствующее заявление. Сделать это можно на портале Госуслуг, в офисах МФЦ и в клиентских службах Отделения СФР по Сахалинской области. Заявление начнет действовать с 1 января 2024 года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Если гражданин желает сохранить существующую форму получения льгот, заявление подавать не нужно.

Гражданам, у которых право на НСУ в этом году появилось впервые, необходимо также заявить о своем выборе. Если этого не произойдет, то по умолчанию им будет назначен набор социальных услуг в натуральной форме.

Ветераны боевых действий, которым ежемесячная денежная выплата установлена с 24 июля 2023 года, также вправе до 1 октября текущего года подать заявление о форме предоставлении набора социальных услуг с 1 января 2024 года, т. к. при назначении меры социальной поддержки НСУ им устанавливается в денежном эквиваленте.

Напомним, в натуральном выражении в состав набора социальных услуг входят три услуги:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В денежном выражении размер набора социальных услуг в 2023 году составляет 1 тыс. 469 рублей. Из них 1 тыс. 132 рубля ежемесячно выделяются на лекарства, 175 рублей - на санаторно-курортное лечение и 162 рубля - на проезд.

При необходимости гражданин может заменить получение от одной до трех услуг в натуральной форме на денежный эквивалент либо наоборот.

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