Активисты "Движения первых" передали книги для ребят из новых регионов России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается реализация проекта «Сопричастность», к которому регулярно присоединяются неравнодушные горожане. Созвучные ему акции в том числе организуют различные объединения и коллективы в поддержку жителей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Так, активисты регионального отделения «Движение первых» на одной из площадок форума «Острова», который проходил в Южно-Сахалинске, провели сбор книг для ребят из новых регионов России.
- Участники и гости форума «Острова» охотно присоединились к акции «Книга другу» и принесли десятки экземпляров художественной и научно-популярной литературы. Эти книги мы передали в штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» для дальнейшей отправки на материк, - рассказала специалист по коммуникациям регионального отделения «Движение первых» Анастасия Санникова.
Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии «Единая Россия», секретарем которого является Сергей Надсадин. Стать участником проекта может любой желающий.
Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34. Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01, ежедневно с 09.00 до 19.00.
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