Сахалинские спасатели отработали спуски с вертолета в дневное и ночное время
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
05 августа 2023 года спасатели поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области совместно с опытным экипажем вертолета МИ-8 МЧС России, осуществили десантирование с использованием СУР (спусковых устройств роликовых) и СЛГ 300 (система лебёдочная грузовая) как на водную поверхность, так и на ровную, ограниченную площадку. Эта тренировка была направлена на поддержание и совершенствование навыков спасателей, необходимых для реагирования на чрезвычайные ситуации и спасения людей в условиях водных и недоступных мест, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"Вертолётные спуски проводились в дневное и ночное время суток, за это время спасатели совершили более 40 спусков. Тренировка прошла успешно, все участники показали высокий профессионализм и способность действовать слаженно в стрессовых ситуациях. Такие занятия являются неотъемлемой частью подготовки спасателей и позволяют им сохранять и улучшать свои навыки, чтобы быть готовыми к любым ситуациям на практике". - рассказал спасатель поисково-спасательного подразделения № 2 поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области Егор Князев.
Всего в спусках приняли участие 7 спасателей поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области и 3 члена экипажа Ми-8 МЧС России. Перед началом тренировки все участники прошли необходимый инструктаж, проверили исправность и надежность всего снаряжения для спуска, надежность крепления страхующих систем, карабинов. Далее был произведен пробный спуск с учебной тренировочной башни спасателей. Затем, согласно учебным занятиям, на озере "Тунайча" спасатели отработали десантирование беспарашютным способом с помощью СУР на воду, в это время на случай внештатных ситуаций с низу с лодками страховали еще трое спасателей, последующие спуски они проводили на ровную площадку в лесу и на ограниченную площадку не эксплуатированного здания. На этом тренировка не закончилась, с наступлением сумерек, спасатели десантировались в условиях недостаточной видимости.
Необходимо отметить что при десантировании очень важна отработка взаимодействия экипажа вертолета и группы спасателей, а также спасателей между собой при непосредственном спуске одного из них вниз. Экипаж выбирает место десантирования, максимально точно выходит на точку и удерживает воздушное судно на заданной высоте, давая спасателям возможность точно приземлиться на площадку. От слаженности работы группы спасателей и летчиков зависит успех всей операции в целом.
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