Прямой диалог: как личные приемы с главой Сахалина помогают решать проблемы населения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Личные приемы губернатора Валерия Лимаренко давно уже стали традиционными для жителей Сахалина и Курил. С начала года глава островного региона провал более 60 встреч с гражданами в различных районах области. Особое внимание Лимаренко уделяет семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. После каждой такой беседы губернатор дает соответствующее поручение и лично контролирует ход решения проблемы. Подробнее — в материале ниже.

Дорога в новую жизнь

К началу осени текущего года губернатор провел проводка 20 встреч с семьями, оказавшимися в трудной ситуации. Всего удалось принять более 90 человек. Просьбы поступали разные. Так, многодетная мать из Углегорска пожаловалась на отсутствие стабильной работы. Семья мечтает развивать собственное дело. Для этого они в прошлом году заключили соцконтракт и начали разводить домашнюю птицу. По поручению губернатора местные жители пройдут консультацию в центре «Мой бизнес».

Сахалинке из Шахтерска после встречи с главой области помогут пройти обучение кадровому делопроизводству и затем подыщут подходящую работу. У местной жительницы есть маленькая дочь. Ее устроят в детский сад.

Приемы с Лимаренко прошли и в Смирныховском районе. Одна из местных жительниц рассказала губернатору о том, что ее пятилетняя дочь имеет сильную аллергическую реакцию, но врачи не могут установить причину. По поручению островного руководителя для ребенка организуют полное медицинское обследование. Кроме того, сахалинке помогут заключить социальный контракт на развитие маленького бизнеса по изготовлению сувениров. А мужу женщины предложили пройти переобучение. Ему также окажут помощь с поиском подходящей вакансии.

Другая жительница области рассказала, что не может работать из-за проблем со здоровьем. Для нее организовали прохождение необходимых анализов, телемедицинские консультации с профильными специалистами. Пока женщина лечится, ей предложили поработать проводником здоровья. А когда она поправит здоровье, сможет пройти обучение и найти работу.

Мать-одиночка из Поронайска попросила помощи в открытии хозмагазина. С женщиной проведут консультации. Также ей помогут оформить все положенные выплаты.

Другая сахалинка нуждалась в оформлении опеки над детьми погибшей сестры. Глава региона поручил решить вопрос с документами в самые короткие сроки.

Обращались к губернатору и с просьбами в постановке в очередь на улучшение жилищных условий, организации медобследований. Все их профильные ведомства взяли в работу и исполнят в ближайшее время.

Валерий Лимаренко часто проводит приемы граждан совместно с мэрами районов. Например, так было в Поронайске. Местная жительница попросила посодействовать в трудоустройстве. Ей предложили пройти обучение и начать работать медсестрой. А муниципалитет взял на контроль жилищный вопрос женщины с ребенком.

Другой матери-одиночке помогли устроиться в детский сад. А многодетной семье из Поронайска окажут содействие в строительстве своего дома, и помогут подобрать надежного застройщика.

По словам мэра Поронайского городского округа Антона Карпукова, в районе ведется непрерывная работа по оказанию помощи малоимущим гражданам. Например, матери четверых детей помогли пройти обучение парикмахерскому делу, подарили оборудование и оказали содействие в открытии собственного кабинета. Детям подарили ноутбуки.

В Анивском районе губернатор вместе с мэром Светланой Швец помог жителям в трудоустройстве, решении юридических вопросов, а также решил проблемы с водой и оказал содействие в приобретении оборудования для семьи с ребенком-инвалидом.

Такие встречи проходят во всех муниципальных образованиях региона и неизменно приносят результат. Люди получают возможность изменить свою жизнь к лучшему и обеспечить достойное будущее своим детям.

Помощь маломобильному населению

Часто к губернатору за помощью обращаются инвалиды и их родственники. С начала года уже прошло 14 подобных встреч. Помощь получили более 60 человек.

Матери ребенка с ДЦП помогли организовать переезд из Шахтерска в областной центр, так как сыну требуется постоянное наблюдение у узких специалистов, которых в поселке нет.

Также женщине помогут трудоустроиться в бюджетную организацию и выделят арендное жилье.

Другой сахалинке с онкологией помогут получить дополнительные средства реабилитации.

Матери еще одной местной жительницы, которая потеряла ноги, помогут закупить кресло-коляску и остальное нужное оборудование.

Чаще всего на таких приемах сахалинцы просят помощи именно с покупкой средств реабилитации, так как оборудование является дорогостоящим и недоступным для простых граждан. Но в регионе нашли решение этих проблем и планомерно оказывают помощь всем нуждающимся.

Борьба с безразличием

Проводит Лимаренко и личные приемы с пациентами с эндокринными и онкологическими заболеваниями. Такие встречи помогли выявить серьезные системные проблемы в сфере здравоохранения и приступить к их решению.

По словам губернатора, чаще всего местные жители жалуются на равнодушное отношение медиков. Обратная связь помогает выявлять подобные ситуации и бороться с безразличием.

Так, наказание получили врачи, которые затаскали по кабинетам маму маленького сахалинца, которому недавно в Москве удалили опухоль. Чтобы передать в столицу результаты анализов, женщине пришлось обойти несколько учреждений. После жалобы виновных нашли.

Еще одна местная жительница рассказала главе региона, что ее сыну слишком долго оформляют инвалидность. Из-за отсутствия документов семья не может начать реабилитацию. После встречи проблема решилась.

Врач в Ногликах получил административное взыскание после жалобы пациентки с сердечно-сосудистым заболеванием. Она сообщила губернатору о формальном отношении работника и возникших сложностях с получением путевки в санаторий.

Жительница Охи отметила, что благодаря Валерию Лимаренко медицина региона выходит на новый уровень. Принимаемые им системные меры помогают сделать жизнь населения более комфортной. Примером служит как линия 1-300 для записи к врачам, так и проект «Проводники здоровья», в рамках которого волонтеры оказывают помощь пациентам в получении медуслуг.

Помимо перечисленных категорий граждан глава области встречался с семьями мобилизованных и медицинскими работниками. По всем поступившим жалобам было найдено решение и приняты соответствующие меры.