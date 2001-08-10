Во дворах Сахалинской области обустроят и приведут в порядок 1000 детских площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопрос повышения качества и комфорта городской среды обсуждался на заседании регионального правительства. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу по благоустройству детских игровых площадок во всех районах Сахалинской области. Строить их будут как за федеральные, так и собственные средства бюджета Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Уютный и комфортный двор сложно представить без детской площадки. В тоже время важно, в каком состоянии находятся игровые пространства для детей. Необходимо, чтобы на детских игровых площадках все было аккуратно, красиво и - самое главное - безопасно для детей. Поэтому, помимо ремонта действующих площадок, необходимо запустить программу по строительству новых. Это будут как небольшие площадки во дворах, так и крупные со всевозможными развлечениями в жилых микрорайонах и в общественных пространствах. Так как этот вопрос напрямую влияет на качество жизни людей, я поставил задачу максимально пойти навстречу жителям и разработать комплексную программу на несколько лет, заложив под нее необходимое бюджетное финансирование, - сказал Валерий Лимаренко.

В рамках разработанной программы обустройства детских площадок на островах их разделили на три вида.

- Маленькие внутридворовые площадью до 85 квадратных метров предназначены для малышей до 3 лет и находятся в шаговой доступности от дома. Они создаются в рамках федеральной программы "1000 дворов" и областной программы капитального ремонта. Активные жители тоже участвуют в обустройстве таких площадок с помощью территорий общественного самоуправления и инициативного бюджетирования. Мы готовы удовлетворить заявку буквально каждого многоквартирного дома на обустройство такой площадки, если жители или управляющая компания готовы взять ее на баланс, - рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Второй тип детских площадок - комплексные игровые площадью от 300 до 1500 "квадратов" - обустраивают в границах жилых районов. Гулять здесь будет интересно как 3-летним малышам, так и остальным возрастным группам детей, включая подростков. Площадки должны включать в себя все необходимые зоны для отдыха, игр и спорта, как детей, так и взрослых. Такие пространства будут благоустраиваться за счет областного бюджета. Главным условием их создания является обязательство со стороны муниципальных властей принять игровой комплекс на свой баланс и поддерживать в должном состоянии. Ведь только так можно гарантировать, что даже спустя 3-4 года эксплуатации площадка будет содержаться должным образом, останется чистой и безопасной.

С помощью федерального финансирования собираются обустраивать третий вид площадок, которые располагаются на общественных территориях. Финансирование планируется получать за счет федерального конкурса "Малые города и исторические поселения", а также программы "Формирование комфортной городской среды", запущенной по инициативе Президента России Владимира Путина. Глава государства распорядился увеличить финансирование на преображение городов и сел на Дальнем Востоке.

Региональное министерство ЖКХ разрабатывает новый стандарт размещения детских площадок на Сахалине и Курилах. Он призван обеспечить потребность всех детей в пространствах для игр и занятий спортом, повысить качество игровых площадок, избавить от опасного оборудования с истекшим сроком эксплуатации, обеспечить надлежащее содержание.