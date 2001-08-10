Большая праздничная программа ждет южносахалинцев и гостей города 9 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают в субботу отметить День города. Праздничные мероприятия в областной столице были перенесены со 2 на 9 сентября в связи с масштабным циклоном. Несмотря на то, что циклон внес коррективы, с понедельника фестивальные программы были запущены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, 4 сентября открылся фестиваль классической музыки, задав тон праздничной неделе. Два вечера на площадке у здания правительства области были концерты симфонического оркестра.
Сегодня на территории у ККЗ "Октябрь" с 18.00 до 20.00 будет идти фестиваль "DJ-Fest". 7 сентября там же запланирован творческий фестиваль школы искусств, где выступят учащиеся. В пятницу, 8 сентября, в большом шатре за мостом влюбленных городского парка с 12.00 до 17.00 пройдет фестиваль по брейк-дансу, на площадке на "Горном воздухе" запланирован "DJ-Fest". По пятницу включительно в стеклянном павильоне горпарка с 18.00 до 19.00 идет фестиваль изобразительного искусства "Милый Потапыч".
- Город по возможности сохранил свои праздничные планы, Южно-Сахалинск стал фестивальным на всю неделю. Как и до переноса, большая часть мероприятий ждет горожан в субботу. Часть мероприятий, которые были запланированы на 2 сентября, также перенесены на 9 сентября. Шоу-программы ждут южносахалинцев всех возрастов, - комментирует директор департамента культуры и туризма администрации Ирина Герасимова.
Как и планировалось, парк останется одной из главных площадок, где 9 сентября пройдет ряд интересных мероприятий. Среди них фестиваль национальных культур, шоу "Рой дронов", фестиваль ким-чи, фестиваль вокального искусства, семейный фестиваль, фестиваль робототехники, фстиваль по брейк-дансу, детский фестиваль "Играй Озорник", различные мастер-классы.
Коррективы, которые вынуждены ввести в связи с погодными условиями: фестиваль спорта будет перенесен со стадиона "Космос" на волейбольную площадку. Вопрос о проведении фестиваля на воде на оз. Верхнем еще решается.
Также 9 сентября на набережной р. Рогатка состоится праздничный вернисаж "Художники Городу" и фестиваль "Царь-Букет".
В сквере им. Рудановского в этот день пройдет театральный перфоманс, в сквере им. Крузенштерна - литературно-патриотический фестиваль "Время.Книга.Мы.", в сквере им. Невельского - исторический фестиваль "Место силы".
В культурно-туристическом центре по ул. Невельской, 44, для всех желающих пройдет экскурсия "Макет "Владимировка".
Вечернюю программу на площади Победы в 19.00 начнет праздничный концерт "Любимому городу посвящается". После этого состоится концерт приглашенных звезд (их имена будут названы позже). Завершит праздник фейерверк.
Отметим, что также в субботу, 9 сентября, в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "Остров-Рыба" с большой ярмаркой и вкусными угощениями. Он будет на площадке у Дома Торговли, по адресу: проспект Мира 106-а. Церемония открытия в 12.00, начало работы торговых рядов - 10.00.
Добавим, с программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска, анонсы также появятся в соцсетях мэрии и телеграмм-канале "Официальный Южный". Программа может корректироваться.
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