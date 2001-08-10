Работы по проекту "1000 дворов" продолжается в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В порядок приводятся дворовые территории, расположенные в городском округе. Работы ведутся в рамках реализации двух программ: "Формирование современной городской среды 2018-2025 гг." и "1000 дворов", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
Капитально в этом году отремонтируют 29 дворовых территорий. Из них 4 объекта уже завершены, 20 - в стадии окончания работ, а еще в 5 - работы переходят на 2024 год.
В рамках "1000 дворов" на 2023 год планируется отремонтировать 7 территорий. На сегодня работы завершены на 4 объектах, оставшиеся 3 закончат до конца строительного сезона.
Работы по капитальному ремонту продолжаются во дворе дома №73 по ул. Поповича. В рамках контракта здесь будут проведены работы по асфальтированию проезжей части и тротуаров, устройству бордюров, а также озеленение.
К исполнению контракта подрядная организация приступила в начале июня,
- Подрядчик выполняет работы в срок, отставания нет. Мы со своей стороны в обязательном порядке контролируем ход проведения ремонтных работ. Техники и сотрудников на объекте хватает, - рассказал инженер по надзору за строительством МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Александр Кацуба.
В ход ремонтных работ внесла коррективы непогода. Сейчас исполнитель работ ждет, когда высохнет земляное полотно, чтобы отсыпать его скальным грунтом, а затем заасфальтировать.
Завершатся работы на объекте к 1 октября.
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