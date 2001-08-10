67 тысяч жителей Южно-Сахалинска прошли диспансеризацию с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года 67 тысяч горожан прошли бесплатное медицинское обследование в рамках диспансеризации населения. Такая возможность предоставляется всем гражданам старше 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уточним, если возраст гражданина делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет профилактический медосмотр проводится ежегодно. Врачи подчеркивают, что регулярное диспансерное обследование помогает выявить скрытые проблемы и стать отправной точкой для их раннего лечения.
Диспансеризация позволяет своевременно выявить наличие факторов риска, связанных с различными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, онкологические, диабетические и других неинфекционных патологий. Это помогает предотвратить их развитие и принять меры для сохранения здоровья в оптимальном состоянии.
Напомним, для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. В медучреждениях города организованы специальные кабинеты диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Записаться на диспансеризацию также можно по телефону: 1-300.
На первом этапе в рамках диспансеризации пациент проходит анкетирование на наличие хронических заболеваний и отягощенной наследственности, антропометрию и определение индекса массы тела, измерение артериального давления, клинико-лабораторные анализы, в том числе исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорографию, электрокардиографию и уточнение сердечно-сосудистого риска, маммография (для женщин старше 40 лет или по показаниям), осмотр и консультация терапевта.
В Южно-Сахалинске для удобства трудовых коллективов существует возможность пройти диспансеризацию организованно. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
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