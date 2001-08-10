Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2023
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На участке ул. Крайней в Южно-Сахалинске частично ограничат движение транспорта
13:15, | Новости общества Сахалина и Курил

На участке ул. Крайней в Южно-Сахалинске частично ограничат движение транспорта

На участке ул. Крайней в Южно-Сахалинске частично ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На  ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира ведется капитальный ремонт. Работы выполняли без ограничения движения по полосам.

Однако после прошедшего циклона произошла просадка дорожного полотна в районе дома № 30, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Сейчас данный участок огорожен. Движение транспорта по ул. Крайней осуществляется по одной полосе. Схема проезда сохранится до завершения работ по восстановлению дорожного покрытия.

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