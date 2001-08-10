Городские службы продолжают ликвидировать последствия циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы в механизированном и ручном режиме расчищают проезжую часть, тротуары от скопления грязи и пыли. В ночь на уборке УДС была задействована 56 спецмашин, днем к работе привлечены 63 единицы техники и 101 рабочий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, горожане, пострадавшие от стихии, могут подать заявление на оказание материальной помощи по адресу: ул. Вокзальная, 71а (МКУ «Управление по ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска»). В соответствии с действующим законодательством прием заявлений осуществляется в течение 10 дней с момента наступления ЧС, поэтому обращения от жителей будут приниматься до 11 сентября включительно.

Сегодня продолжаются работы по устранению последствий циклона на автомобильной дороге до станции Новодеревенская (в районе моста). Специалисты администрации проводят мероприятия по обследованию мостовых сооружений города на предмет наличия дефектов (разрушений).

Завершены мероприятия по освобождению от мусора и веток русла реки Уюновка в районе ул. Физкультурной, а также укрепление откосов на подъездном пути к СНТ «Электрон».

Специалисты департамента городского хозяйства продолжают мониторинг дворовых территорий на предмет выполнения мероприятий по их расчистке. Также ведется отработка адресных обращений от УК.

Силами управления ГО и ЧС продолжается в порядке очередности откачка воды из жилых домов частного сектора и подвальных помещений. В основном специалисты работают по адресным обращениям горожан.