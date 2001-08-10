Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2023
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12:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из ПЗРК "Игла"

Военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из ПЗРК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла" Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине  выполнили боевые стрельбы по целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе стрельб на полигоне «Успеновский» военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) выполнили практические пуски ракетами по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, вертолёты и самолёты условного противника на различных высотах.

В качестве воздушных целей использовались специальные  минометные мины, имитирующие средства воздушного нападения условного противника.

Всего расчётами ПЗРК «Игла» на Сахалине было уничтожено около десятка воздушных мишеней. Боевые стрельбы на полигоне «Успеновский» проходили под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.

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