В Южно-Сахалинске продолжается адресная работа с пострадавшими от наводнения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу с жителями, чье имущество пострадало в результате циклона. Муниципалитетом помимо отработки заявлений граждан ведется оказание адресной помощи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Большую роль в ликвидации последствий циклона оказывают сами жители, которые объединились и приходят на выручку тем, кто оказался в беде. Горожане активно включились в уборку городского парка, придомовых территорий, восстановление работоспособности школы № 23, помогают пожилым соседям, семьям с детьми. Как отметил накануне на церемонии вручения наград жителям мэр Сергей Надсадин, южносахалинцы вновь проявили свое единство, доказав, что в нашем городе живут удивительные, добрые и очень отзывчивые люди.
К работе с населением привлечены сотрудники многих структур муниципалитета. Активно помогают волонтеры Центра молодежных инициатив - порядка 50 добровольцев вызвались участвовать в описи пострадавшего имущества и уборке домов. Содействие также оказывает бизнес города и депутатский корпус. В числе тех, кто получил помощь и поддержку семья Марии Абрамовой, проживающей во Владимировке. В частном доме живет трое маленьких детей, папа которых является участником СВО. В результате циклона семья потеряла почти всю бытовую технику, лишилась урожая и половины поголовья домашней птицы, дом нуждается в ремонте. Оказать адресную помощь вызвался депутатский корпус, вечером женщине привезли новый холодильник.
- Вода к нам пришла уже после окончания циклона, мы живем далеко от реки, и не ожидали совсем, что нас затопит. Это случилось буквально за 20 минут: дом затопило по колено, мы даже не успели что-то спасти, бытовую технику замкнуло, в том числе холодильник. Из-за того что негде было хранить продукты, они быстро портились. Поэтому холодильник станет для нас большой помощью, - поблагодарила Мария Абрамова.
Депутаты работают совместно с администрацией Южно-Сахалинска, вместе с волонтерами доставляют пострадавшим необходимые вещи, участвуют в отработке заявок и обращений от населения.
- Работа с людьми для нас всегда на первом месте. Сегодня мы совместно с моими коллегами решали оказать помощь семье с тремя маленькими детьми и подарили холодильник, - рассказал депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. - Мы работаем с администрацией города и правительством области для того, чтобы пострадавшие граждане своевременно получили помощь. И будем продолжать ее до отработки всех обращений.
Напомним, что последний день приема обращений - 11 сентября. В соответствии с законодательством прием заявлений осуществляется в течение 10 дней после произошедшего события. Режим ЧС в Южно-Сахалинске был объявлен 1 сентября.
Подать заявление на оказание помощи в результате затопления горожане могут по адресу: ул. Вокзальная, 71 а (МКУ "Управление по ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска").
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