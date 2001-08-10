Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2023
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10:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинка украла деньги, чтобы покрыть предыдущую кражу

Сахалинка украла деньги, чтобы покрыть предыдущую кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 54-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 3 августа 2022 года обвиняемая находилась в квартире у своей знакомой в селе Шебунино. Поскольку гражданский муж ее подруги получил зарплату, они втроем стали распивать спиртное. Ближе к вечеру мужчина ушел к своей матери, а хозяйка квартиры легла спать. Обвиняемая тоже уснула, но проспала недолго. Когда проснулась, она зашла в комнату потерпевшей и увидела кошелек на полке. Не имея постоянного дохода, гостья решила похитить денежные средства, чтобы отдать их той, у которой раннее украла банковскую карту и деньги на сумму 50 000 рублей.

Обвиняемая позвонила ей и предложила частично возместить ущерб в сумме 10 000 рублей, но та отказалась, ответив, что эти денежные средства, добытые преступным путём, она должна передать в полицию. Тогда обвиняемая потратила все чужие деньги на приобретение спиртных напитков и продуктов питания.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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