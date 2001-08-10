Сахалинка украла деньги, чтобы покрыть предыдущую кражу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 54-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 3 августа 2022 года обвиняемая находилась в квартире у своей знакомой в селе Шебунино. Поскольку гражданский муж ее подруги получил зарплату, они втроем стали распивать спиртное. Ближе к вечеру мужчина ушел к своей матери, а хозяйка квартиры легла спать. Обвиняемая тоже уснула, но проспала недолго. Когда проснулась, она зашла в комнату потерпевшей и увидела кошелек на полке. Не имея постоянного дохода, гостья решила похитить денежные средства, чтобы отдать их той, у которой раннее украла банковскую карту и деньги на сумму 50 000 рублей.
Обвиняемая позвонила ей и предложила частично возместить ущерб в сумме 10 000 рублей, но та отказалась, ответив, что эти денежные средства, добытые преступным путём, она должна передать в полицию. Тогда обвиняемая потратила все чужие деньги на приобретение спиртных напитков и продуктов питания.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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