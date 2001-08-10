Прием заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим от ЧС жителям Южно-Сахалинска завершится 11 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска информирует жителей о необходимости поторопиться с подачей заявок на оказание материальной помощи. В соответствии с действующим законодательством прием заявлений осуществляется в течение 10 дней с момента наступления ЧС, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Режим ЧС в Южно-Сахалинске был введен 1 сентября, таким образом, прием заявок будет завершен 11 сентября.

Отметим, гражданам, пострадавшим в ходе ЧС, предусмотрены выплаты в размере до 20 тыс. рублей, но не более 100 тыс. на семью.

Подать заявление горожане могут по адресу: ул. Вокзальная, 71а (МКУ "Управление по ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска").