Южносахалинцев ждут на конкурсе "Семейная кухня"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кулинарный конкурс рыбных блюд "Семейная кухня" состоится 8 сентября в рамках фестиваля "Остров-Рыба", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заявки от семейных команд из 3 человек принимаются до 7 сентября включительно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по электронной почте: [email protected].
По условиям кулинарного поединка на воплощение семейного рецепта каждой команде дается 1,5 часа и один основной ингредиент – рыба лососевой породы. Участники должны приготовить 2 порции блюда, а также презентовать результат совместной работы.
Добавим, награждение победителя «Семейной кухни» пройдет 9 сентября на закрытии фестиваля «Остров-Рыба».
Подробнее ознакомиться с правилами конкурса, условиями участия можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Там же размещена форма заявки.
Дополнительная информация по телефону: 300-735 (доб. 1, 2).
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