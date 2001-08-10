Дальневосточный юридический форум-2023 стартовал на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточный юридический форум, стартовавший в Южно-Сахалинске, объединил известных правоведов, представителей судебной системы, органов власти, нотариата и адвокатуры. На двухдневном мероприятии собрались лидеры юридического сообщества и представители бизнес-сферы, чтобы обсудить актуальные правовые вопросы и укрепление деловых связей в регионе.

– От имени губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко приветствую вас на Третьем Дальневосточном юридическом форуме. Два года назад мне выпала честь открывать в этом же зале аналогичное мероприятие. Первый Дальневосточный юридический форум стал знаменательным событием в жизни юридического сообщества Дальнего Востока. За прошедшие годы он укрепил свои позиции, превратился в авторитетную площадку для профессиональных, экспертных дискуссий по широкому кругу правовых вопросов. Вам предстоит большая работа. В ходе форума состоятся дискуссии по вопросам, наиболее важным не только для Дальнего Востока, но и всей Российской Федерации. Среди заявленных тем - стремительно меняющаяся международная обстановка, применение к нашей стране нелегитимных санкций. Новые вызовы постоянно появляются перед нами. Все это требует адекватного немедленного ответа и юридическая составляющая здесь очень важна, – обратился к собравшимся первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.

Двухдневная программа форума включает дискуссии, экспертные сессии, практикумы. В состав партнеров и спикеров форума входят лидеры юридического сообщества, включая известных правоведов, а также представители судейского корпуса, органов власти, нотариата и адвокатуры.

– Безусловно, право должно поспевать за экономикой. Я уже не в первый раз на Сахалине и вижу, как он динамично развивается. Появились новые возможности для развития как региона в целом, так и личностного. Что меня особо удивило, я ни в одном другом российском городе не видела столько цветов на улицах, а бываю я много где. Новые аспекты в различных областях права, в том числе связанных с экономическим развитием, нам и предстоит обсудить, – отметила вице-президент федеральной палаты адвокатов Елена Авакян.

Участники форума обсудят актуальные вопросы договорного права — практические особенности заключения контрактов со странами АТР, актуальные вопросы морского права, эффективный арбитраж в этом году; вопросы семьи и бизнеса — семейное предпринимательство, планирование бизнес-наследства, риски семьи в случае банкротства родственников; новые тенденции в ответственности владельцев бизнеса и топ-менеджеров; острые вопросы при приобретении активов в России у зарубежных владельцев; актуальную экологическую повестку; особенности развития градостроительства и городской среды в текущих экономических условиях и другие.