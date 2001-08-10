Образовательная реформа: как в Сахалинской области модернизируют систему обучения в школах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко в своей работе большое внимание уделяет развитию сферы образования в Сахалинской области. В этом году в регионе открыли пять новых общеобразовательных школ на 1335 мест. В учебных учреждениях усилят работу по профессиональной ориентации, а для преподавателей организуют курсы повышения квалификации. Подробнее - в материале ниже.

Курс на образование

В текущем учебном году на Сахалине и Курилах за парты сели 63 тысячи учеников. В школы впервые отправились шесть тысяч первоклашек. Такое количество детей нуждается в современных учебных заведениях. Поэтому в рамках нацпроекта "Образование" в регионе открыли 5 новых школ. Одна из них - в Ногликах. Учреждение общего образования рассчитано на 300 человек. В здании оборудовали не только простые учебные классы, но и кабинеты для изучения языков и искусства коренных народов Севера. Начальная школа находится в отдельном блоке на три этажа. Есть также библиотека, спортивный и актовый залы.

По словам педагога начальных классов СОШ № 2 Виктории Сараевой, раньше дети ютились в старом деревянном здании. Теперь же свои двери открыла просторная новая школа. Главное - сохранить теплую атмосферу, где ребенок будет расти и развиваться.

В Курильске на острове Итуруп возвели учебное заведение на 400 мест. Все кабинеты оснастили современным технологичным оборудованием. Предусмотрена также лингофонная аудитория.

Зампред правительства региона Владимир Ющук заявил, что глава области поставил задачу обеспечить детей всеми необходимыми возможностями для эффективного и комфортного обучения. Строительство таких высокотехнологичных школ, как на Итурупе, является важным шагом для достижения этих целей.

В сале Кировском Тымовского района в этом году открыли школу-детский сад. В ней комфортно могут разместиться 235 учеников и 60 детей дошкольного возраста. А для допзанятий там запустили "Точку роста".

В Шахтерске Углегорского района к новому учебному году открылась школа на 400 мест с кабинетами для индивидуальной работы с ребятами и творчества.

Не забывают в регионе и о ремонте уже имеющихся учебных заведений. Больше всего школ привели в порядок в Корсаковском районе. Там полностью обновили первую и шестую школы, в также здание в селе Чапаево. А во второй школе в портовом городе сделали "Точку роста".

Директор средней школы № 2 Лилия Челомбицкая отметила, что в учебном заведении на протяжении двух лет работает инженерно-технический класс, а теперь там открыли еще и современные кабинеты физики, химии и естествознания, где дети могут реализовать свой потенциал. Появление "Точки роста" большой подарок для ребят, которые интересуются техническими специальностями.

В 2024 году в Корсакове капремонт пройдет еще в двух школах.

В Южно-Сахалинске обновленной встретила учеников гимназия № 2. Там установили новое современное оборудование, улучшили пищеблок, а также реконструировали систему вентиляции.

Всего в Сахалинской области капремонт провели в 13 школах.

Профессиональная ориентация

Глава островного региона Валерий Лимаренко поручил усилить работу по профориентации в шкалах. Речь идет не только о старшеклассниках. Уже с 6 класса ребята будут посещать крупные островные предприятия, общаться с их руководителями. А с 8 класса ученики начнут заниматься с карьерными консультантами.

В рамках выстраивания взаимосвязи среднего и высшего образования в регионе начнут работу три принципиально важных проекта.

Так, с 1 октября ученики старших классов смогут углубленно изучать технические и естественные науки на базе СахГУ. В проект "500 школьников" вступили уже более 500 человек и количество участников растет.

По словам и.о.ректора Александра Барбарича, курсы будут иметь именно практическую направленность. Школьники смогут изучать предметы не только за партами, но и через эксперименты и опыты.

Проект поможет не только с успехом сдать ЕГЭ, но и позволят больше узнать о новых современных программах обучения в СахГУ.

Чтобы сделать школьную жизнь ещё более интересной, в регионе запустили проект "Школа-театр-вуз". В его рамках учителя смогут пройти обучение по направлению, а в учебных заведениях появятся театральные объединения.

Еще один проект - "Военный учебный центр". Благодаря ему старшеклассники смогут проходить основы военной подготовки, а студенты - углубленное обучение, по итогам которого получат воинские звания.

В Сахалинской области под руководством губернатора идет масштабная реформа образовательной сферы. Благодаря выстраиванию крепких связей между школами, СахГУ и работодателями дети будут получать качественные знания, которые впоследствии смогут применять на практике. Это поможет укрепить экономику региона и снизить отток молодежи на материк.