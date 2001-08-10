Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в ночь на 6 сентября закроют сквозной проезд по ул. Амурской. Ограничения, связанные с обустройством приподнятого пешеходного перехода, будут действовать с 22.00 5 сентября до 04.00 6 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться на участке от пр. Победы до ул. Пограничной около детского сада "Березка".

Объезд возможен по ул. Ленина и пр. Победы.