Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2023
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В Южно-Сахалинске в ночь на 6 сентября закроют сквозной проезд по ул. Амурской
16:08, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в ночь на 6 сентября закроют сквозной проезд по ул. Амурской

В Южно-Сахалинске в ночь на 6 сентября закроют сквозной проезд по ул. Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в ночь на 6 сентября закроют сквозной проезд по ул. Амурской. Ограничения, связанные с обустройством приподнятого пешеходного перехода, будут действовать с 22.00 5 сентября до 04.00 6 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться на участке от пр. Победы до ул. Пограничной около детского сада "Березка".

Объезд возможен по ул. Ленина и пр. Победы.

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