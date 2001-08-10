Южносахалинцев приглашают снять

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До 30 сентября идет прием заявок на II Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России". К участию приглашены инициативные группы активных граждан, представители некоммерческих организаций, государственных бюджетных или муниципальных учреждений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для конкурса необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью не более 10 минут.

Заявки принимаются по номинациям:

- Лучший выставочный проект музея;

- Лучший выставочный проект НКО или бюджетной организации;

- Лучший выставочный проект инициативной группы;

- Спецноминация "Творческая экскурсия по этнокультурной выставке";

- Спецноминация "Уникальный экспонат этнокультурной выставки";

- Спецноминация "Интерактивная этнокультурная выставка".

Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий, обладатель которого определится онлайн-голосованием.

Лучшие конкурсные работы попадут на видеоканал "Ресурсная среда" и будут рекомендованы для трансляции в СМИ. Победители будут отмечены дипломами и призами.

Заявки принимаются через электронную форму до 23:00 по московскому времени 30 сентября. Подать заявку, а также узнать подробности о положениях конкурса и номинациях можно на сайте.

Основная задача конкурса - продвижение проектов, ориентированных на популяризацию народной культуры и народного творчества, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей России через внедрение новых творческих подходов и виртуальных форматов работы.

Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и в партнёрстве с Ассоциацией этнографических музеев России, Комиссией Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных, межрелигиозных отношений и миграции, Комиссией Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, туроператором FUN&SUN.