Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2023
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15:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают снять "Виртуальный тур по многонациональной России"

Южносахалинцев приглашают снять

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До 30 сентября идет прием заявок на II Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России". К участию приглашены инициативные группы активных граждан, представители некоммерческих организаций, государственных бюджетных или муниципальных учреждений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для конкурса необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью не более 10 минут.

Заявки принимаются по номинациям:

- Лучший выставочный проект музея;

- Лучший выставочный проект НКО или бюджетной организации;

- Лучший выставочный проект инициативной группы;

- Спецноминация "Творческая экскурсия по этнокультурной выставке";

- Спецноминация "Уникальный экспонат этнокультурной выставки";

- Спецноминация "Интерактивная этнокультурная выставка".

Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий, обладатель которого определится онлайн-голосованием.

Лучшие конкурсные работы попадут на видеоканал "Ресурсная среда" и будут рекомендованы для трансляции в СМИ. Победители будут отмечены дипломами и призами.

Заявки принимаются через электронную форму до 23:00 по московскому времени 30 сентября. Подать заявку, а также узнать подробности о положениях конкурса и номинациях можно на сайте.

Основная задача конкурса - продвижение проектов, ориентированных на популяризацию народной культуры и народного творчества, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей России через внедрение новых творческих подходов и виртуальных форматов работы.

Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и в партнёрстве с Ассоциацией этнографических музеев России, Комиссией Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных, межрелигиозных отношений и миграции, Комиссией Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, туроператором FUN&SUN.

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