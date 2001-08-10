В рамках нацпроекта "Демография" более 250 сахалинцев и курильчан обучились новым профессиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самые востребованные образовательные программы среди жителей области - финансовый менеджмент, графический дизайн, бухгалтерия, закупочная деятельность, психология и кадровое делопроизводство. Островитяне могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительную квалификацию, чтобы трудоустроиться или сохранить работу.
Воспользоваться своим правом на обучение могут люди старшего поколения, работники под риском увольнения, молодёжь до 35 лет, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, женщины с детьми дошкольного возраста, а также граждане Украины, имеющие статус беженцев, участники специальной военной операции и члены семей погибших защитников. Пройти обучение можно только по одной программе и один раз за все время действия проекта.
Юлия Петренко прошла обучение и устроилась на работу в одну из библиотек Южно-Сахалинска.
- Этот проект - отличная возможность научиться чему-то новому. Обучение проводится онлайн, если не успеваешь - уроки можно смотреть в записи. Помимо теории, есть практические занятия. Для слушателей курса открыт чат, где можно задать вопрос и получить обратную связь, - поделилась Юлия.
Обучение организуют Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Институт развития профессионального образования. Получить знания островитяне могут по многим программам, их список представлен на портале "Работа в России".
- Набор образовательных программ в каждом регионе свой. Он разработан с учетом потребностей регионального рынка труда, - пояснила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева. - Получение новой специальности или повышение имеющейся квалификации - это возможность для карьерного роста, трудоустройства на более высокооплачиваемую работу, а значит - улучшения финансового положения, уровня жизни и реализации профессионального потенциала".
Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление о прохождении обучения через личный кабинет единой цифровой платформы "Работа в России" и получить государственную услугу по профессиональной ориентации в центре занятости населения.
Подробную информацию можно получить в центре занятости по месту жительства или в региональном агентстве по труду и занятости по телефону: 8 (4242) 67-25-41.
Отметим, бесплатное обучение сахалинцев и курильчан проводится в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул: необходимо учитывать запросы рынка труда, чтобы выпускники проекта смогли в короткие сроки трудоустроиться.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 Сегодня 70-летняя сахалинка продала квартиру, а деньги перевела мошенникам
09:20 Сегодня Первокурсников Сахалинского госуниверситета поздравили с началом нового учебного года
10:30 Сегодня Шедевры Третьяковской галереи выставили на Сахалине
09:10 Сегодня Пожарные в Аниве потушили огонь, перекинувшийся с одного здания на другое
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
17:40 29 Августа На Сахалине и Курилах с размахом отметят День Победы над милитаристской Японией
09:16 1 Сентября Дорожные службы Южно-Сахалинска максимально мобилизованы для устранения последствий циклона
11:40 1 Сентября Областные власти оказывают необходимую помощь муниципалитетам юга Сахалина в ликвидации последствий циклона
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
13:08 9 Августа На Сахалине открылась установочная сессия Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
Выбор редакции
- 10:30 Сегодня Шедевры Третьяковской галереи выставили на Сахалине
- 09:42 Вчера На Сахалине открылась выставка "Корабли России"
- 17:11 1 Сентября Лучшая школа в Ногликском районе встретила учеников в День знаний
- 14:55 30 Августа С 1 сентября в Южно-Сахалинске возобновляется действие школьных проездных
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?