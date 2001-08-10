В рамках нацпроекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самые востребованные образовательные программы среди жителей области - финансовый менеджмент, графический дизайн, бухгалтерия, закупочная деятельность, психология и кадровое делопроизводство. Островитяне могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительную квалификацию, чтобы трудоустроиться или сохранить работу.

Воспользоваться своим правом на обучение могут люди старшего поколения, работники под риском увольнения, молодёжь до 35 лет, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, женщины с детьми дошкольного возраста, а также граждане Украины, имеющие статус беженцев, участники специальной военной операции и члены семей погибших защитников. Пройти обучение можно только по одной программе и один раз за все время действия проекта.

Юлия Петренко прошла обучение и устроилась на работу в одну из библиотек Южно-Сахалинска.

- Этот проект - отличная возможность научиться чему-то новому. Обучение проводится онлайн, если не успеваешь - уроки можно смотреть в записи. Помимо теории, есть практические занятия. Для слушателей курса открыт чат, где можно задать вопрос и получить обратную связь, - поделилась Юлия.

Обучение организуют Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Институт развития профессионального образования. Получить знания островитяне могут по многим программам, их список представлен на портале "Работа в России".

- Набор образовательных программ в каждом регионе свой. Он разработан с учетом потребностей регионального рынка труда, - пояснила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева. - Получение новой специальности или повышение имеющейся квалификации - это возможность для карьерного роста, трудоустройства на более высокооплачиваемую работу, а значит - улучшения финансового положения, уровня жизни и реализации профессионального потенциала".

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление о прохождении обучения через личный кабинет единой цифровой платформы "Работа в России" и получить государственную услугу по профессиональной ориентации в центре занятости населения.

Подробную информацию можно получить в центре занятости по месту жительства или в региональном агентстве по труду и занятости по телефону: 8 (4242) 67-25-41.

Отметим, бесплатное обучение сахалинцев и курильчан проводится в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул: необходимо учитывать запросы рынка труда, чтобы выпускники проекта смогли в короткие сроки трудоустроиться.