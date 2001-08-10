Южно-Сахалинск и Минск расширили сферы сотрудничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре с официальным визитом находится делегация из Республики Беларусь. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился в администрации областного центра с главой Ленинского района Минска Романом Мельником, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в начале этого года между областным центром и Ленинским районом подписано соглашение о сотрудничестве. В мае бизнес-миссия из Южно-Сахалинска побывала в белоруской столице и городе Гродно. Приезд делегации из дружественного государства стал одним из мероприятий намеченного плана по налаживанию связей.

- Геополитическая ситуация способствует укреплению отношений между нашими братскими народами. Мы приехали, чтобы познакомиться с людьми замечательного города Южно-Сахалинска, а также узнать об инфраструктуре. Во время встречи с мэром Сергеем Надсадиным мы обсудили организацию экономического взаимодействия. В итоге пришли к обоюдному мнению по развитию отношений между муниципалитетами. Будем строить их на основе сотрудничества в экономике, с помощью культурных обменов, а также в области образования. Приятно, что мыслим мы в одном направлении, - поделился глава администрации Ленинского района Роман Мельник.

Мэр Сергей Надсадин подчеркнул, что прямые отношения Южно-Сахалинска с городами Республики Беларусь имеют большой потенциал для расширения направлений сотрудничества.

- Сегодня мы встретились с делегацией Ленинского района, это один из центральных районов белорусской столицы. Для нас визит коллег из Республики Беларусь - знаковое событие. Нам интересно наращивать эти связи, потому что для нас это братский народ, мы говорим на одном языке и находимся в союзном государстве. Эта общность дает прочный фундамент для сотрудничества в экономике. У южносахалинцев особой популярностью пользуются белорусские товары, продукция легкой промышленности, мебель. Бизнес-сообщество областного центра заинтересовано в прямых отношениях с предприятиями Минска. Современный уровень логистики также позволяет выстраивать эффективную работу. Уверен, что прочная связь, которая существует между нашими народами, это хорошая точка опоры для упрочнения торгово-экономических отношений в настоящем и будущем, - рассказал мэр Сергей Надсадин.

Добавим, помимо официальных встреч в программе визита белорусской делегации предусмотрено посещение культурных мероприятий, экскурсий по Южно-Сахалинску.