На Сахалине разведчики тренируются организовывать засады на боевые группы противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отработали организацию и проведение засады на боевую группу условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Практические занятия с военнослужащими проходили на полигоне "Троицкий". Используя современные беспилотники разведчики, провели воздушную разведку указанного района, и обнаружили группу условного противника передвигающегося на бронированных автомобилях.

Для того чтобы вывести из строя технику неприятеля, на маршруте движения машины была организована засада с применением фугаса.

Личный состав штурмовой группы прикрывала снайперская пара и пулемётчик.

После подрыва фугаса и остановки "вражеской" машины мотострелки вступили в учебный бой с условным противником и осуществили захват документов, содержащих важные сведения для вышестоящего командования.

В ходе занятий по боевой подготовке с военнослужащими были отработаны вопросы проведения и подготовки засады.

Кроме того, разведчики обучались скрытному перемещению по лесистой местности и отражению нападения диверсионной группы условного противника.

Все занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции.