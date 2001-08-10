Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2023
Сейчас 17:00
96,62|104,42|66,91
В Южно-Сахалинске в ночь на 6 сентября закроют сквозной проезд по ул. Амурской
14:17, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине разведчики тренируются организовывать засады на боевые группы противника

На Сахалине разведчики тренируются организовывать засады на боевые группы противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отработали организацию и проведение засады на боевую группу условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Практические занятия с военнослужащими проходили на полигоне "Троицкий". Используя современные беспилотники разведчики, провели воздушную разведку указанного района, и обнаружили группу условного противника передвигающегося на бронированных автомобилях.

Для того чтобы вывести из строя технику неприятеля, на маршруте движения машины была организована засада с применением фугаса.

Личный состав штурмовой группы прикрывала снайперская пара и пулемётчик.

После подрыва фугаса и остановки "вражеской" машины мотострелки вступили в учебный бой с условным противником и осуществили захват документов, содержащих важные сведения для вышестоящего командования.

В ходе занятий по боевой подготовке с военнослужащими были отработаны вопросы проведения и подготовки засады.

Кроме того, разведчики обучались скрытному перемещению по лесистой местности и отражению нападения диверсионной группы условного противника.

Все занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?