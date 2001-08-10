Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2023
Сейчас 17:00
96,62|104,42|66,91
В Южно-Сахалинске в ночь на 6 сентября закроют сквозной проезд по ул. Амурской
13:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским студентам рассказали о противодействии распространению идеологии терроризма

Сахалинским студентам рассказали о противодействии распространению идеологии терроризма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в городе Южно-Сахалинске состоялась беседа сотрудников территориального управления Росгвардии с учащимися Сахалинского техникума строительства и ЖКХ.  Тема беседы - противодействие распространению идеологии терроризма, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области. 

3 сентября по всей России проходят мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  Трагические события сентября 2004 года в городе Беслан Республики Северная Осетия легли в основу установления памятной даты. В результате террористического акта в школе № 1 погибло 334 человека, среди которых 186 детей.

Росгвардейцы поговорили с ребятами  о преступной идеологии терроризма, видах террористических угроз и их последствиях. Более подробно разобрали понятие телефонного терроризма, цели, последствия и ответственность за его совершение. Напомнили о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы и правилах безопасности. Рассказали о способах предотвратить их  вовлечение в противоправную деятельность. Сотрудник вневедомственной охраны майор полиции Павел С. познакомил ребят с работой подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Сахалинской области, показал макеты самодельных взрывных устройств и предметов, используемых злоумышленниками.

В поддержку акции  «Терроризму – нет!» участники создали одноименную инсталляцию и сделали групповое фото.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?