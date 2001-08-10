На Сахалине участники проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается бесплатная военно-спортивная подготовка. Так, в рамках курса «Будь готов!» южносахалинцев познакомили с основами действий при захвате объектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В условиях, приближенных к боевым, инструкторы показали участникам как правильно обходить здание, защищаться от огня противника, а также как прикрывать напарников. Кроме этого, курсанты освоили один из самых сложных тактических маневров – командный подъем по лестнице в боевых условиях.

Отметим, нововведением курса стала организация дополнительного полевого выезда на Успеновский полигон в Анивском районе. О программе подготовки подробнее рассказал инструктор проекта «Будь готов!» Алексей Буров:

– Группа от Южно-Сахалинска, которая прошла недельные курсы по программе «Будь готов», научилась многому. Подобрался сплоченный коллектив, все распоряжения исполняли своевременно. Изучили с ними основные моменты владения оружием, оказания медицинской помощи на поле боя. Освоили разные положения для стрельбы из автомата, отработали слаженность передвижения в группе. В финале обучения успешно прошли стрельбы на полигоне.

Добавим, проект «Будь готов!» рассчитан на всех желающих. В настоящее время обучается уже восьмой поток жителей города. Всего с начала проекта в Южно-Сахалинске подготовку прошли более 800 человек. Чтобы пройти курс в рамках проекта «Будь готов!», южносахалинцы могут обратиться в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).